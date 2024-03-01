Российский чиновник рассказал о формах поддержки украинцев со стороны британцев, которые вовлекают страну в боевые действия.

На фоне заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона, где он допускает ввод западных войск на территорию Украины, многие страны Запада сразу отвергли такой исход, отметив, что он приведёт к прямому вмешательству НАТО в российско-украинский конфликт.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал статью The Times, где рассказывалось о том, что Вооружённые силы Великобритании тайно помогали украинскому командованию в разработке военных планов. По словам российского чиновника, ни для кого не секрет, что британцы оказывают разные формы поддержки украинским властям, в том числе людьми и разведывательными данными. Он считает, что действия Великобритании делают её фактически напрямую вовлечённой в боевые действия на украинских территориях.

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Что касается британского офицера, который принимал участие в составлении украинских боевых планах, о таком в Кремле информацией не располагают, но, как уточнил Песков, российское военное командование вполне может об этом знать.

Ранее Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника, писало о размещённом на украинских территориях западном спецназе.