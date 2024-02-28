Об этом британскому изданию сообщил высокопоставленный европейский чиновник.

Слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо про обсуждение Европейским союзом ввода своих войск на территорию Украины и заявление французского президента Эмманюэля Макрона, который не исключает такой шаг, привели к тому, что в медиа-пространстве активно обсуждается исход с вводом западного военного контингента на украинские территории. Ряд западных стран, включая Соединённые Штаты Америки, Германию, Италию, Польшу, Швецию и Чехию, публично отвергли возможность размещения их войск на украинских территориях.

В то же время издание Financial Times получило комментарий по ситуации от анонимного высокопоставленного европейского чиновника, который утверждает, что на территории Украины итак находится западный спецназ, но официально об этом никто не говорит.

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Источник издания считает, что французский президент своим заявлением хотел послать сигнал Берлину на фоне отказа поставлять украинской армии дальнобойные ракеты Taurus: никогда не говори никогда, ведь ещё в 2022 году все не верили в поставку немецких танков. Помимо этого Франция, возможно, хотела создать дополнительный эффект сдерживания и неопределённости в отношениях с Россией.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обсуждение отправки иностранных военных на территорию Украины нечто новым, но подчеркнул, что, как говорил Макрон, консенсуса в этом вопросе достигнуто не было. Песков считает вовлечение Запада в российско-украинский конфликт неизбежным, если всё же военные НАТО объявятся на украинских территориях.