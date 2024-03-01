Такая мера может быть необходима из-за усугубившегося положения дел украинской армии.

Белый дом уже почти четыре месяца ведёт переговоры с Конгрессом для согласования дополнительного финансирования Украины на сумму 60 миллиардов долларов, которые пойдут на закупку оружия для украинской армии. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби ранее отмечал, что Соединённые Штаты Америки уже опоздали с этим решением и Украина несёт территориальные потери, предотвратить которые можно своевременными военными поставками.

Издание The New York Times пишет, что теперь в Белом доме задумались над разработкой нового плана быстрой доставки вооружения украинской армии из запасов Министерства обороны Соединённых Штатов Америки. Всё это в раках краткосрочной меры, которая даст возможность Украине продержаться до согласования более крупного пакета помощи.

реклама

Уточняется, что Администрация президента Джо Байдена всё ещё располагает потенциальной возможностью изъять оружие и боеприпасы для Украины на сумму около 4 миллиардов долларов из собственных запасов. В Пентагоне, идею до этого не поддерживали, но усугубившееся положение дел украинской армии может заставить американское правительство прибегнуть к ней, как было с кассетными боеприпасами, которые были отправлены, взамен отсутствующих артиллерийских снарядов калибра 155-мм.