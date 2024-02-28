Однако это не говорит о скором поражении.

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби охарактеризовал ситуацию в зоне боевых действий для Вооружённых сил Украины как очень ужасную. Он резюмирует о дефиците боеприпасов, из-за чего украинские военные порой принимают тяжёлые решения на фоне отсутствия возможностей для ведения огня.

По мнению американского чиновника, в текущей ситуации нельзя определять временные рамки, когда Украина проиграет, но очевидно, что украинская армия продолжает терять территории в ходе российских наступательных операций.

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Кирби подчеркнул необходимость предоставления военной помощи Украине. Он также отметил, что не будет предполагать о запоздалости такой поддержки, ведь Соединённые Штаты Америки уже в некотором смысле опоздали: украинские военные утратили контроль над Авдеевкой из-за невозможности оборонять город без боеприпасов.

На текущий момент в Европейском союзе планируют за счёт средств союзников закупить артиллерийские снаряды для Украины в третьих странах. До этого европейское сообщество закупало боеприпасы только внутри Европы, чтобы дать стимул для развития европейского военно-промышленного комплекса.