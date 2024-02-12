Бизнесмен утверждает, что компания не ведёт бизнес в России.

Недавно в украинских средствах массовой информации появилась информация об использовании терминалов Starlink российской армией. Это подтвердили ряд украинских военных, которые считают, что страна закупает терминалы за рубежом. Они также подчеркнули, что удивлены, как россияне не додумались до этого раньше.

Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал информацию, опровергнув, что его компания напрямую причастна к поставкам терминалов России. Он добавил, что ему не известно о случаях косвенной или прямой продажи оборудования для широкополосного спутникового интернета. До этого в компании также опровергали информацию с уточнением, что сервис и вовсе не работает в России.

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Снимок позиции российской армии с украинского беспилотного летательного аппарата, где

зафиксировали оборудование для StarlinkСтарший научный сотрудник Института Гудзона Брайан Кларк в комментарии американскому военному порталу Defense One допустил, что Россия может посылать ложный GPS-сигнал на терминал Starlink, чтобы он идентифицировал своё местоположение как будто находится на украинских территориях. Всё упирается лишь в поставки терминалов, которые, по всей видимости, могли наладить через параллельный импорт.