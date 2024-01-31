Однако, по данным издания, генерала всё-таки лишат должности.

Позавчера в сети появилась информация о возможном увольнении Главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного, которую распространили ряд украинских средств массовой информации и депутатов страны, других политических деятелей. Однако позже у Зеленского опровергли увольнение украинского генерала.

Как пишет издание Financial Times, даже несмотря на это, Залужный все равно будет уволен. По данным источников издания, в тот день Зеленский предложил главнокомандующему украинской армии покинуть свою должность и занять пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны, но он отказался.

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В то же время украинский президент дал понять Валерию Залужному, что ему все равно придётся уйти с должности. Источники Financial Times утверждают, что сейчас остаётся решить, когда именно будет принято решение об увольнении генерала, получит ли он новую должность и кто его заменит.

Что касается так называемой «утечки», она якобы поспособствовало тому, что сейчас Владимир Зеленский будет вынужден удержаться от таких резких кадровых изменений, дождавшись, пока всё утихнет.

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Ранее украинское издание «Страна» писало, что за слухами об увольнении Залужного стоит экс-президент Украины Пётр Порошенко и подконтрольные ему средства массовой информации. Таким образом политик якобы хочет спровоцировать конфликт между Зеленским и Залужным, а также подорвать рейтинг действующего президента.