Однако реальных мер, кроме призыва обеспечить безопасный проход гражданских судов, предпринято китайскими властями не было.

В декабре прошлого года йеменские хуситы с группировки «Ансар Аллах» активизировали свои нападения на гражданские судна в Красном море, в результате чего Соединённые Штаты Америки объявили о проведении военной операции «Страж процветания», целью которой было предотвращение атак на морское судоходство. Как итог, хуситы начали нападать на американские военные корабли, а американские власти теперь проводят бомбардировки подконтрольных группировке территорий в Йемене.

По данным издания Financial Times, Белый дом в течение последних трёх месяцев обращался к Китаю с просьбой повлиять на Иран, чтобы тот предостерёг хуситов от нападения на гражданское судоходство. Американцы хотели, чтобы китайские чиновники дали иранским властям предупреждение с призывом не разжигать напряжённость на Ближнем Востоке. Стоит напомнить, что «Ансар Аллах» поддерживается иранской проправительственной военно-политической организации - Корпусом стражей исламской революции (КСИР)

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В материале издания утверждается, что помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, его заместитель Джонатан Файнер и Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен обсуждали этот вопрос с представителями Китая. При этом, как отмечается в статье, реальных мер по содействию штатам, кроме призыва обеспечить безопасный проход судов в Красном море, Китай не предпринял.

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Администрация американского президента Джо Байдена, в отличие от его предшественника Дональда Трампа, имеет более лояльное отношение к Китаю и пыталась нормализировать отношения со страной, в том числе на уровне военного командования государств. Однако порой принципиальная позиция американского президента усложняла эту задачу, особенно, когда Байден называл китайского лидера Си Цзиньпиня коммунистическим диктатором спустя сутки после встречи с ним вживую, не видя в этом оскорбление, а лишь факт.