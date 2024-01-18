Сейчас беспилотники отыгрывают немаловажную роль в боевых действиях.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил, что Рига возьмёт лидерство в создании коалиции из двадцати стран, которые будут вооружать украинскую армию тысячами новых беспилотных летательных аппаратов. Главная цель объединения в том, что направить Украине как можно больше беспилотных дронов.

Сейчас беспилотники отыгрывают немаловажную роль в боевых действия и актуальны как для нанесения ударов по целям на дальних дистанциях, так и вблизи линии боевого соприкосновения для уничтожения техники или разведки территории. Украинские военные также используют их для нападений на Военно-морской флот России в Чёрном море.

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Дроны занимают одно из первых мест в списке оружия, которое закупает украинское командование. Так, например, ещё недавно Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров рассказал украинцам, как они могут наладить производство FPV-дронов у себя дома, начав поставлять их Вооружённым силам страны.

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Андрис Спрудс не раскрывал все подробности коалиции, но отметил, что сейчас объединение приближается к двадцати партнёрам в составе. Для помощи Украине уже создавали танковую, истребительную и морскую коалицию.