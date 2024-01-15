Украинцы могут пройти бесплатно двухнедельное онлайн-обучение и создавать дроны для отправки военным.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров предложил украинцам оказать содействие Вооружённым силам Украины, начав производство First Person View (FPV)-дронов прямо у себя дома. Для этого уже созданы все условия.

По словам украинского министра, правительство сменило полисы для производителей, убрав все блокеры и это дав старт массовому производству беспилотных летательных аппаратов. По этой причине промышленная цель по производству одного миллиона дронов в год - вполне достижима.

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Фёдоров рассказал украинцам о проекте «Народный дрон», который представляет из себя инженерный курс по конструированию 7-дюймовых дронов. Обучение включает в себя лекции в Zoom, информационные материалы, в том числе с перечнем компонентов и инструментов, которые необходимо приобрести для разработки беспилотников, а также доступ к сообществу инженеров, где можно проконсультироваться по данному вопросу.

Когда украинец создаст свой дрон, он может отправить его инициативной группе Victory Drones. Беспилотник проверят на качество сборки, возможность перенесения тяжестей и по результатам либо укажут на недоработки, либо передадут Вооружённым силам Украины.

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Михаил Фёдоров утверждает, что в рамках этого проекта было передано более 100 беспилотников, разработанных украинцам, которые прошли онлайн-обучение за две недели.