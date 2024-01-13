Такой шаг мог бы испортить отношение с Россией и, соответственно, с Ираном, спонсирующем хуситов.

Вчера в Соединённых Штатах Америки и Великобритании отчитались о нанесении авиационных ударов по военным объектам в распоряжении йеменских хуситов. В связи с этим «Ансар Аллах» активизировали свои действия по нападению на гражданские судна.

По данным издания Reuters, хуситы допустили ошибку и нечаянно атаковали судно, перевозившее российскую нефть, о чём сообщает Управление морской торговли Великобритании (UKMTO)

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Российская нефть перевозилась на панамской катере, который заметил, как три корабля подплыло к ним во время пути к востоку через международный рекомендуемый транзитный коридор. Капитан судна сообщил о падении ракеты в 400 - 500 метрах от борта. Пострадавших и ущерба не зафиксировано.

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Агентство Ambrey, оценивающее морские риски, допускает, что йеменские хуситы ошибочно выбрали цель на основании устаревшей информации, по которой судно связано с Великобританией. Атака на судно с российскими товарами нелогичная для «Ансар Аллах» цель, ведь в таком случае йеменское движение может испортить отношение с Россией и, соответственно, Ираном, спонсирующим хуситов.