Целью западных сил стали военные объекты хуситов.

С декабре йеменские хуситы в ответ на присутствие кораблей Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки в Красном море и продолжающийся палестино-израильский конфликт начали атаковать гражданские судна в прилегающих к Йемену акваториях. Как итог, американские силы начали уничтожать лодки с хуситами, а эскалации ситуации дошла до того, что ночью 12 января появилась информация о готовящихся бомбардировках Йемена бомбардировщиками британских и американских Военно-воздушных сил.

В интернете появились кадры со взрывами в Йемене, а американские и британские власти подтвердили факт бомбардировок.

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Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден сообщил, что американская армия нанесла удары по военным объектам, находящихся под контролем йеменских хуситов. По данным Пентагона, было поражено около 10 целей, среди них заводы по производству беспилотных летательных аппаратов и склады с оружием. С аналогичным заявлением выступил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

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Байден утверждает, что бомбардировки являются ответной реакцией на возникшую угрозу гражданского судоходства в Красном море, в том числе с применением корабельных баллистических ракет.