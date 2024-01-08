До сих пор нет сведений о вооружении хотя бы одного подразделения американскими танками.

После того, как Соединённые Штаты Америки объявили о намерениях отправить в Украине 31 танк M1A2 Abrams, прошло более полугода и чтобы ускорить поставки, украинские власти согласились на более устаревшую модификацию техники - M1A1. Уже как два месяца американские танки находятся в распоряжении украинской армии, но их так не увидели в зоне боевых действий.

Издание Forbes опубликовало статью, в которой пишет, что с момента передачи американскими властями M1A1 Abrams, их так и не заметили ни у одного из украинских подразделениях. Помимо этого нет сведений о том, какая именно бригада получила американские танки на своё вооружение.

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Авторы издания допускают, что украинская армия может проводить модернизацию танков для их защиты от российских беспилотных летательных аппаратов, начинённых взрывчаткой.

M1 Abrams не может взобраться на заснеженный холм

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Можно выдвинуть и другую версию, связанную с техническими особенность танка: M1 Abrams не предназначены для участия в боевых действий в зимнюю пору. Именно об этом писали чуть более полугода назад, когда было объявлено о передаче танков украинской армии. Американский танк хоть и имеет достаточно высокую прочность, но тяжёлый и не может похвастаться манёвренностью, если сравнивать с тем же немецким Leopard 2.