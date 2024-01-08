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Об использовании тактических ракет из КНДР в СВО на Украине

Недавно в Белом доме заявили о передаче России северокорейских баллистических ракет, которые российская армия уже успела применить по украинским территориям.
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Первая информация о поставках ракет из КНДР

Недавно Координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в брифинге заявил, что Россия получила баллистические ракеты из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), которые уже успела применить по целям на украинских территориях. По данным американского чиновника, новые ракеты могут достигать целей на расстоянии до 885 километров, хотя на опубликованном американскими властями слайде фактическая дистанция пролёта боеприпаса в два раза меньше.

Опубликованная Белым домом информация о месте запуска северокорейских ракетБолее того, есть риск того, что российская армия в будущем будет получать ракеты от Ирана. Издание The Washington Post ещё в октября прошлого года писало, что иранские власти имели намерения передать России ракеты «Фатех-110» и «Золфагар», но в конечном итоге сделка не состоялась. Однако в октябре 2023 года официально истёк срок экспортных ограничений ракетных технологий, наложенных на страну Советом безопасности Организации объединённых наций (ООН), поэтому теперь Тегеран может без проблем поставить ракеты российской армии.

Новая угроза

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Заявленная в Белом доме дальность северокорейских ракет означает, что они фактически могут покрыть территорию всей Украины. Однако для оценки реальной степени угрозы ракет необходимо определить ей тип, что сделать пока не удалось. В иностранных средствах массовой информации предполагают, что поставленными КНДР ракетам могут оказаться Hwasong-11Ga (KN-23), которые произведены на основе российской технологии «Искандер-М» и дальность их ограничивается всего 500 километрами.Запуск баллистической ракеты KN-23 с железнодорожной установкиМинистр обороны Великобритании Грант Шеппс в своём аккаунте социальной сети X (бывший Twitter) пишет, что мир отвернулся от России, вынудив российского президента Владимира Путина пойти с протянутой рукой к Северной Корее, чтобы усилить свои атаки по украинским территориям. Он назвал поставку северокорейских ракет российской армии нарушением многочисленных резолюций Совета безопасности ООН, призвав союзников заставить КНДР отплатить высокую цену за поддержку России.

Учитывая то, как тему подняли на Западе, причём даже официальные американские власти, тут скорее вопрос стоит не в мощности поставленного оружия, а факте проведения таких сделок. Россия, чьи ракетные запасы так или иначе ограничены, может попросту получать их от Северной Кореи или Ирана, как было уже с артиллерийскими снарядами калибра 152-мм и иранскими беспилотными летательными аппаратами Shahed.

Цена северокорейских ракет для России

Очевидно, что поставка северокорейских ракет не бескорыстный акт добродушия, а партнёрская сделка, которая может предполагать передачу Россией чего-то взамен для КНДР. Иностранные издания допускают, что в обмен на ракеты российские власти могут предоставить северокорейской армии бронетехнику.

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Северокорейские промышленный комплекс, учитывая особенности режима правления в стране, не столь бедный и для массового производства оружия ему не нужны весомые причины, обоснования, как, например, Западу или той же России в довоенное время. По этой причине северокорейское государство на самом деле могут интересовать российские и советские оружейные технологии, а не само оружие.

В 2017 году британский некоммерческий Международный институт стратегических исследований опубликовал доклад, в котором резюмировал о резком успехе КНДР в производстве баллистических ракет. Тогда допускалось, что страна ускорила разработку ракет средней и меньшей дальности, получив советский двигатель РД-250 из России или Украины. В Украине такую возможность по понятным причинам отвергли. Но факт остаётся фактом, что тогда ракетный арсенал Северной Кореи, состоявший из ракет малой дальности, пополнился межконтинентальными баллистическими ракетами «Хвасон-12» и «Хвасон-14» и продолжает сейчас развиваться.

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Вполне вероятно, что один из недавних визитов в КНДР российских официальных лиц, в том числе министра обороны России Сергея Шойгу, мог стать предвестником передачи российских технологий в Северную Корею как раз таки в обмен на баллистические ракеты, которые российская армия уже применила, хоть и не в большом количестве.

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