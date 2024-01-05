Помимо этого российские власти ведут переговоры с Ираном по поставкам ракет.

Координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на своём брифинге заявил, что Россия уже применяла северокорейские баллистические ракеты дальностью до 885 километров для нанесения ударов по украинским территориям. До этого аналогичную информацию передавало издание The Wall Street Journal.

По словам американского чиновника, 30 декабря 2023 года российская армия запустила ракету из КНДР, которая по итогу упала в открытом поле в Запорожской области. Уже 2 января российские силы вновь запустили несколько баллистических ракет по украинским территориям. Кирби также добавил, что Россия ведёт переговоры по поставкам ракет с Ираном.

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Предполагается, что в обмен на поставку такого рода российские власти должны предоставить Северной Корее самолёты, ракеты класса «земля-воздух», бронетехнику и оборудование для производства баллистических ракет.

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На фоне этого представитель Белого дома призвал Конгресс одобрить ассигнование дополнительного финансирования украинской армии на текущий год, которой обойдётся американскому бюджету в 60 миллиардов долларов.