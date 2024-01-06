Американские власти не планируют помогать украинцам как было прежде, чтобы они могли самостоятельно решать возникшие проблемы.

Недавно руководитель пресс-службы Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэттью Миллер сообщил, что в Белом доме планируют сохранит помощь Украине, но не факт, что она будет такая, как была в 2022 и 2023 годах. Американский чиновник дал объяснение, почему к такому решению пришли американские власти.

По словам Миллера, американские власти хотят, чтобы Украина была независимой страной и стояла на своих ногах. Если же раньше была потребность поддерживать её усиленно, сейчас такой необходимости нет, однако украинское государство по-прежнему не может полностью себя обеспечить, поэтому в Администрации Байдена и просят Конгресс выделить дополнительное финансирование.

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Американский чиновник добавил, что в конечном итоге Соединённые Штаты Америки хотят увидеть, как Киев создаст собственную промышленную базу, чтобы самостоятельно производить и закупать боеприпасы. Сейчас же он считает важным выделение помощи Украине до тех пор, пока не будет достигнут момент, когда страна сможет сама защищать себя, опираясь лишь на собственные силы.

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Ранее Командующий Объединёнными силами Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью изданию AFP заявил, что средств противовоздушной обороны в Киеве хватит ещё на два массированных российских обстрела, а дальше будет необходима помощь западных стран.