Однако сейчас американские власти не обладают финансированием для продолжения помощи.

Руководитель пресс-службы Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэттью Миллер заявил, что американские власти продолжают оказывать поддержку Украине столько, сколько будет нужно, но, возможно, уже не в таком объёме, как было в 2022 и 2023 годах.

Миллер также отметил, что Украине придётся тяжело без помощи от Соединённых Штатов Америки, поэтому он надеется на достижение согласия в Конгрессе по поводу выделения дополнительного финансирования на поддержку украинцев.

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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби ранее уже заявлял, что в дальнейшем американские власти сделают поставку систем противовоздушной обороны и боеприпасов к ним приоритетом для поставок. Однако для этого по-прежнему нужно ассигнованное финансирование на украинские нужды, которым сейчас в американском правительстве не располагают.

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Смена приоритетов в военных поставках может говорить о том, что инициатива украинских властей провести ещё одну наступательную операцию теперь не будет так приветствоваться в Белом доме после провала контрнаступления. Скорее всего, американские власти считают необходимым усиливать оборонительные возможности Украины, чтобы не допустить прорыва линии боевого соприкосновения российской армией.