Дальше необходима нужна будет помощь от Запада.

Командующий Объединёнными силами Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью AFP заявил, что у противовоздушной обороны Киева остались боеприпасы для отражения ещё нескольких массированных российских обстрелов.

По словам украинского генерала, мобильные группы хоть и справляются сейчас, но в долгосрочной перспективе Украине необходима будет помощь от Запада для пополнения ракетных запасов.

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Наев считает, что российские силы предпринимают попытки для истощения украинской противовоздушной обороны, которая сейчас работает с эффективностью 90%. До этого Telegram-канал «Резидент» приводил другие цифры, сообщая о падении эффективности противовоздушной обороны с 70% до 50%. Основная проблема заключается в истощении ракетного парка, ведь поставляемые Западом противоракеты уходят на дешёвые цели.

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Ранее Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный отчитался о сбитии украинскими силами 10 ракет «Кинжал», а также призвал западные страны нарастить поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot, без которых такие результаты были бы невозможны.