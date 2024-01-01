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Издание The Times of Israel сообщает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует вывести часть своих бригад из сектора Газа. Израильская армия получает всё больше контроля на палестинской земле и такое количество военных в анклаве не представляет необходимость. Предполагается, что вывести могут целых пять бригад.
При этом израильские власти рассчитывают вести боевые действия и в 2024 году, учитывая снижение интенсивности сражений. Сейчас как минимум четыре подразделения ЦАХАЛ вовлечены в бои:
- 162-я дивизия сосредоточена на районах Дарадж и Туфа внутри Газы;
- 36-я дивизия ведёт бои с ХАМАС в центре Газы (лагерь Аль-Бурейдж);
- 98-я и 99-я дивизия действуют в районе Хан-Юнис на юге;
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Пресс-секретарь ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари уже говорил о планируемых коррективах в развёртывании подразделений в секторе Газа из-за перспектив ведения долгосрочных боевых действий. Израиль по-прежнему не отказывается от своей цели ликвидировать ХАМАС.
Ранее Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби уже говорил, что в Израиле осознают необходимость снижения интенсивности боевых действий в связи с изменением стратегии, но когда это произойдёт - израильские власти ответ дать не могут. Американские власти оказывать давление на Израиль с целью изменения израильской тактики не желают.