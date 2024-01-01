В связи с получением большего контроля на земле, такое количество военных в анклаве уже не нужно.

Издание The Times of Israel сообщает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует вывести часть своих бригад из сектора Газа. Израильская армия получает всё больше контроля на палестинской земле и такое количество военных в анклаве не представляет необходимость. Предполагается, что вывести могут целых пять бригад.

При этом израильские власти рассчитывают вести боевые действия и в 2024 году, учитывая снижение интенсивности сражений. Сейчас как минимум четыре подразделения ЦАХАЛ вовлечены в бои:

162-я дивизия сосредоточена на районах Дарадж и Туфа внутри Газы;

36-я дивизия ведёт бои с ХАМАС в центре Газы (лагерь Аль-Бурейдж);

98-я и 99-я дивизия действуют в районе Хан-Юнис на юге;

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Пресс-секретарь ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари уже говорил о планируемых коррективах в развёртывании подразделений в секторе Газа из-за перспектив ведения долгосрочных боевых действий. Израиль по-прежнему не отказывается от своей цели ликвидировать ХАМАС.

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Ранее Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби уже говорил, что в Израиле осознают необходимость снижения интенсивности боевых действий в связи с изменением стратегии, но когда это произойдёт - израильские власти ответ дать не могут. Американские власти оказывать давление на Израиль с целью изменения израильской тактики не желают.