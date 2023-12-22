Американские власти не намерены давить на израильское правительство, чтобы добиться от них снижения интенсивности боевых действий.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Израиль согласился снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа. Правда, когда это произойдёт - он не имеет понятия.

По словам американского чиновника, израильские власти признают необходимость перехода к другой фазе боевых действий, при которых интенсивность боевых столкновений снизится. Он назвал это обычным явлением, ведь все военные кампании заканчиваются переосмыслением спектра целей и применением новой тактики.

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Кирби считает такой исход одним из возможных в ближайшем будущем. Хотя, как утверждает представитель Белого дома, Соединённые Штаты Америки не собираются навязывать Израилю сроки и методы ведения операций израильской армией.

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Ранее была новость о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяли под контроль город Джебалия в северной части Газы. Помимо этого около 50% территорий анклава подконтрольны израильской армии, оставшиеся же города находятся фактически в «котлах», единственная их логистическая цепочка проходит через подземелья, которые израильские военные затапливают при обнаружении.