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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Израиль согласился снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа. Правда, когда это произойдёт - он не имеет понятия.
По словам американского чиновника, израильские власти признают необходимость перехода к другой фазе боевых действий, при которых интенсивность боевых столкновений снизится. Он назвал это обычным явлением, ведь все военные кампании заканчиваются переосмыслением спектра целей и применением новой тактики.
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Кирби считает такой исход одним из возможных в ближайшем будущем. Хотя, как утверждает представитель Белого дома, Соединённые Штаты Америки не собираются навязывать Израилю сроки и методы ведения операций израильской армией.
Ранее была новость о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяли под контроль город Джебалия в северной части Газы. Помимо этого около 50% территорий анклава подконтрольны израильской армии, оставшиеся же города находятся фактически в «котлах», единственная их логистическая цепочка проходит через подземелья, которые израильские военные затапливают при обнаружении.