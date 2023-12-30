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Nacvark
Байден про боевые действия: Возрастает риск того, что США будут напрямую втянуты в эту ситуацию
Американский президент утверждает, что ставки в этом конфликте «выходят далеко за пределы» этой страны

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Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что есть существенная опасность вовлечения американского государства в российско-украинский конфликт. Он утверждает, что ставки этих боевых действий «выходят далеко за пределы» двух стран, затрагивают НАТО и ставят под угрозу европейскую безопасность и будущее трансатлантических отношений.

По словам американского президента, российский президент Владимир Путин не только ставит под сомнение существование независимой Украины, но и угрожает «некоторым союзникам» по НАТО, чем создаёт шанс американского вмешательства уже напрямую.

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Джо Байден призвал Конгресс предпринять срочные меры в следующем году, дав возможности продолжить отправку вооружения и систем противовоздушной обороны в Украину.

«Мы не можем подвести наших союзников и партнеров. Мы не можем подвести Украину», - заключил он.

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Ранее в Польше потребовали от России объяснений за вторгнувшуюся в польское воздушное пространство крылатую ракету. В польском Генеральном штабе утверждают, что сейчас речь идёт конкретно о российской ракете, хотя никаких доказательств предоставлено не было. Российские официальные лица отказываются давать какие-либо пояснения, пока им не предоставят доказательства.

#россия #украина #сша #байден
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