Для этого был вызван поверенный в делах России Андрей Ордаш.

Во время вчерашнего массированного обстрела Украины, на который украинский президент Владимир Зеленский уже пообещал ответить, в воздушное пространство Польши вторгся неопознанный летающий объект или, как было заявлено позже, крылатая ракета, впоследствии сопровождавшаяся польскими средствами противовоздушной обороны, но позже потерянная на радарах.

Министерство иностранных дел Польши вручило поверенному в делах России Андрею Ордашу ноту, где потребовало объясниться за ситуацию и предпринять все меры, чтобы ситуация не повторилась. Никаких конкретных доказательств, что ракета была российской, польская сторона не предоставила.

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Российский дипломат отреагировал на заявление поляков и отказался комментировать его. По словам Ордаша, это не первая ситуация, когда польская сторона обвиняет Россию в нарушении воздушного пространства Польши российскими ракетами, но в итоге оказывается, что упавшая ракета принадлежала Украине, как это было в ноябре.

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Без каких-либо доказательств, что ракета была запущена с российских территорий, Россия давать объяснений по ситуации не будет - заключил Андрей Ордаш.