Он также сообщил об активизации российской армии в зоне боевых действий.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский согласился с тем, что ситуации в зоне боевых действий хоть и не тупиковая, но наблюдается активизация российской армии на ряде направлений, а ситуация в целом является сложной.

По мнению украинского генерала, следующий год для Вооружённых сил Украины будет ещё тяжелее. Российская армия уже уничтожила Марьинку, планирует в ближайшее время взять Авдеевку, а вскоре может приступить к попыткам взятия под контроль Луганской и Донецкой областей вплоть до их административных границ. Он допустил, что затем россияне будут пытаться вернуть населённые пункты, взятые украинской армией в ходе контрнаступления.

реклама

При этом Тарнавский не считает контрнаступление совсем провальным, хотя признаёт, что пошло оно не по плану из-за многолинейной обороны российской армии, минных полей и преимущества России в воздушном пространстве. Небольшой прорыв в ходе контрнаступления украинский генерал назвал «толчком» для дальнейших наступательных операций.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее один из бойцов украинского спец. подразделения «Kraken» похвалил Россию за организованную ей оборону в Запорожской области и рассказал о том, как украинское военное командование посылало военных со специальностью на штурм, как «мясо»