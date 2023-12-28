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Nacvark
Украинский генерал признал, что 2024 год для ВСУ будет тяжелее и есть риск территориальных потерь
Он также сообщил об активизации российской армии в зоне боевых действий.

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Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский согласился с тем, что ситуации в зоне боевых действий хоть и не тупиковая, но наблюдается активизация российской армии на ряде направлений, а ситуация в целом является сложной.

По мнению украинского генерала, следующий год для Вооружённых сил Украины будет ещё тяжелее. Российская армия уже уничтожила Марьинку, планирует в ближайшее время взять Авдеевку, а вскоре может приступить к попыткам взятия под контроль Луганской и Донецкой областей вплоть до их административных границ. Он допустил, что затем россияне будут пытаться вернуть населённые пункты, взятые украинской армией в ходе контрнаступления.

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При этом Тарнавский не считает контрнаступление совсем провальным, хотя признаёт, что пошло оно не по плану из-за многолинейной обороны российской армии, минных полей и преимущества России в воздушном пространстве. Небольшой прорыв в ходе контрнаступления украинский генерал назвал «толчком» для дальнейших наступательных операций.

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Ранее один из бойцов украинского спец. подразделения «Kraken» похвалил Россию за организованную ей оборону в Запорожской области и рассказал о том, как украинское военное командование посылало военных со специальностью на штурм, как «мясо»

#россия #украина #тарнавский
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