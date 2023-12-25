Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Боец украинского спец. подразделения «Kraken» похвалил Россию за шикарную линию обороны
Он добавил, что её невозможно было прорвать.

реклама

Боец украинского отдельного разведывательно-диверсионного подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины «Kraken», действующего на востоке страны, заявил, что России удалось подготовить оборонительную линию, которую попросту было невозможно прорвать в ходе контрнаступления.

Таймкод: 17:00

реклама

Украинский военный рассказал в интервью YouTube каналу «Бомбардир» о том, что по изначальному плану украинская армия должна была в первый же день пройти 15 километров, обогнуть Токмак и дойти до Мелитополя за три дня. Изначально он верил в этот план, но после понял, что поставленная перед ними задачу попросту невыполнимая.

По словам бойца украинского подразделения, предоставленного Западом оружия было достаточно. Однако оно разошлось в первый месяц наступления, как и весь людской ресурс, поэтому уже в июле все шансы прорвать российскую оборону были обречены на провал. Командование отправляло на штурм специалистов: артиллеристов, снайперов и других, которые могли бы пригодится в другом, но перед ними ставили задачу захватить «посадку», поэтому для достижения цели приходилось покрывать потери порой даже таким образом.

Боец «Kraken» считает, что украинское командование, воодушевлённое успехом Харьковской операции, надеялось прорвать российскую оборону при примерном соотношении личного состава «1 - 1», когда наступательных операций обычно необходим перевес «3 - 1»

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

К этому всему он добавил, что российская армия имела в поддержке артиллерию, авиацию, а её мины были установлены повсюду.

#россия #украина #контрнаступление #kraken
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

За пределами Солнечной системы найдены «планеты-глаза», на которых может существовать жизнь
9
В Великобритании свершается энергетический переход: электричество меняется прямо сейчас
12
Россия осваивает добычу сложноизвлекаемой нефти, а сланцевая отрасль в США деградирует
11
Нобелевский лауреат по экономике: Мир может ждать дeдолларизация, если российские активы конфискуют
9
Иран продемонстрировал свои новые корабельные крылатые ракеты «Талайе» и «Насир»
1
В западных СМИ начали обсуждать танк Т-95, который так и не пошел в серийное производство
3
В Китае введен в эксплуатацию сверхпроводящий кабель 35 кВ длиной 1,2 км
9
Основные характеристики GeForce RTX 5090 и Radeon RX 8900 ХТХ – горячие флагманы с TDP от 600 Вт
7
Украинский военный высказал мнение по поводу провала контрнаступления
+
Microsoft начинает тестирование GPT-4 Turno в Bing Chat
+
Хакеры взломали разработчиков Marvel’s Spider-Man 2 и слили скриншоты игры на ПК
+
На новогодние праздники российские кинотеатры могут отказаться показывать голливудские фильмы
2
На Украине впервые показали морской дрон-камикадзе "Козак Мамай" и назвали его самым быстрым
4
В открытом море замечена новая китайская подводная лодка-невидимка
7
Иранский ВМФ показал новые морские ракеты и "похвастался" их интеллектуальным режимом полёта
+
Демарш Фарерских Датских островов затруднил санкционную деятельность Евросоюза против России
+
Украинские паблики: Русские войска продвинулись по направлению Очеретино
+
Американский эксперт назвал три возможных сценарий окончания боевых действий в Украине
22
AM General показала новую бронированную тактическую машину JLTV A2
3
На Камчатке построили первую в России промышленную солнечную электростанцию
5

Популярные статьи

Т-80 с новым 1500-сильным двигателем станет "автострадным" и превратится в самый быстрый танк в мире
17
Как собрать очень быстрый игровой ПК для игр в 100+ FPS за разумные деньги в декабре 2023 года
100
Какой процессор я бы попросил у дедушки Мороза под ёлочку, и почему мне не нужен Core i9-14900KF
68
Что меня раздражает в современных смартфонах
58
Что такое искусственный интеллект - все что вам нужно знать про новую технологию
5
Как я купил бюджетный SSD и очень пожалел или почему не нужно экономить на качестве и объеме
23
Строительство двух японских "антигиперзвуковых" суперэсминцев AEGIS ASEV начнется в 2024 году
2
Первый в мире ракетный танк создали в СССР
8
Небольшое изменение солнечной светимости может превратить Землю в адскую пустошь
4
Россия "сорвала" сделку по закупке истребителей для ВСУ, пожаловался глава "Украинской бронетехники"
+

Сейчас обсуждают

Skyten
04:48
Выбор то большой но есть одно НО, каждый смартфон имеет что то чего нет у второго и третьего, а четвертый имеет то чего нет у первого и второго, а вот все вместе что бы было нет да же у топовых. Вот и...
Что меня раздражает в современных смартфонах
Максим Собин
04:40
Ученые синтезировали материал, который может левитировать
Skyten
04:33
Индусы хитропопые сильно и самолеты им по сниженной цене и технологии подавай , да же заводы и оборудование им завези. Учитесь у китайцев которые просто закупают и пытаются создать свое по закупленным...
Почему Индия отказалась от французских истребителей Rafale даже за 25% от их стоимости
Сергей Казанков
04:24
хах) Общался вот так же в каментах с одним деятелем на хоботе, на ту же тему "что вы блин с ними делаете?!" Угадай. Он iptv c таймшифтом смотрит, всегда, с нефиговым таким таймшифтом. У старшего сына ...
Как я купил бюджетный SSD и очень пожалел или почему не нужно экономить на качестве и объеме
Игорь Дмитриев
04:12
Статья супер! Если коротко - не покупайте карты нвидиа, покупайте амд и нет, это совсем не похоже на рекламу хахаха. Объективно)
5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
Артем Белкин
04:06
И Земли не существует, мы живём на спине большого енота, когда он чешется у нас начинаются землетрясения
За пределами Солнечной системы найдены «планеты-глаза», на которых может существовать жизнь
Павел Д
03:43
Статья для вызывания восторга и гордости у ватанов)))) для каких долбоёбов рассчитан этот информационный слой ?
Россия осваивает добычу сложноизвлекаемой нефти, а сланцевая отрасль в США деградирует
goro
03:38
Это советские "галоши" ракеты Р-73.
Новый индийский ЗРК SAMAR создан на основе просроченных русских ракет «Вымпел»
Dimon1996
03:29
Да ладно. В России точно будет еще выше. Судя по китайским Москвичам, которые в самом Китае в два раза дешевле стоят. Думаю то, что в Японии 2.8 стоит, у нас не меньше 4.2 - 4.5 будет.
В честь 90-летия Nissan выпускает специальные модели JDM
Михаил Семёнов
03:26
SmartBuy... Ну ну, не долго тебе ждать его смерти я даже лампочку этой фирмы не КУПЛЮ.SSD Siagate baracuda на 500GB уже лет 6 под виндой стоит и хоть бы что ему, ни на секунду не заставил пожалеть о в...
Как я купил бюджетный SSD и очень пожалел или почему не нужно экономить на качестве и объеме
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем