Он добавил, что её невозможно было прорвать.

Боец украинского отдельного разведывательно-диверсионного подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины «Kraken», действующего на востоке страны, заявил, что России удалось подготовить оборонительную линию, которую попросту было невозможно прорвать в ходе контрнаступления.

Таймкод: 17:00

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Украинский военный рассказал в интервью YouTube каналу «Бомбардир» о том, что по изначальному плану украинская армия должна была в первый же день пройти 15 километров, обогнуть Токмак и дойти до Мелитополя за три дня. Изначально он верил в этот план, но после понял, что поставленная перед ними задачу попросту невыполнимая.

По словам бойца украинского подразделения, предоставленного Западом оружия было достаточно. Однако оно разошлось в первый месяц наступления, как и весь людской ресурс, поэтому уже в июле все шансы прорвать российскую оборону были обречены на провал. Командование отправляло на штурм специалистов: артиллеристов, снайперов и других, которые могли бы пригодится в другом, но перед ними ставили задачу захватить «посадку», поэтому для достижения цели приходилось покрывать потери порой даже таким образом.

Боец «Kraken» считает, что украинское командование, воодушевлённое успехом Харьковской операции, надеялось прорвать российскую оборону при примерном соотношении личного состава «1 - 1», когда наступательных операций обычно необходим перевес «3 - 1»

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К этому всему он добавил, что российская армия имела в поддержке артиллерию, авиацию, а её мины были установлены повсюду.