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Nacvark
Назначенный Киевом глава Авдеевки сообщает о больших потерях из-за отсутствия помощи от США
Украинский чиновник резюмирует нехватку снарядов калибра 155-мм и ракет для РСЗО M142 HIMARS.

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Начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш, назначенный указом Президента Украины Владимира Зеленского, сообщил в интервью The Independent о тяжёлой обстановке на Авдеевском направлении, где российская армия штурмует позиции украинских военных сразу с 16 сторон, пытаясь найти брешь в украинской обороне города и заполучить контроль над Авдеевским коксохимическим заводом.

Украинский чиновник признаёт тот факт, что украинская армия испытывает серьёзнейший дефицит артиллерийских снарядов калибра 155-мм и ракет для американских реактивных систем залпового огня M142 HIMARS. При этом Силы обороны Украины пытаются сдерживать натиск российских военных, хотя потери близятся к тем, которые были в начале боевых действий, когда как таковой иностранной помощи украинцы не получали.

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Барабаш также подчеркнул, что Россия определила для три приоритетных направления, включая Авдеевское, где точечно атакует украинскую армию.

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Эксперты рассказывают The Independent, что в текущий ситуации Украина как никогда нуждается в американской помощи и без неё может потерять контроль над Авдеевкой.

#украина #авдеевка
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