Проблема проезда украинских фур актуальна с начала ноября.

С начала ноября в Польше протестующие начали блокировать проход грузовиков из Украины через польскую границу, тем самым создав пробки из тысяч автомобилей. Украинские водители начали объявлять голодовку, а некоторые из них даже погибли, стоя в очереди. Решение проблемы при прошлом польском правительстве не произошло, но украинский президент Владимир Зеленский недавно сообщил о надеждах разблокировать проезд фур из Украины при новом правительстве Польши.

Как итог, произошло встреча двух заместителей министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача и Юрия Васькова с заместителем министра инфраструктуры Польши Павелом Ганчаржом из нового польского правительства при премьер-министре Дональде Туске. Сообщается о согласовании общих позиций для разблокирования границы с установлением взаимопонимания и компромиссных вариантов решения проблемы.

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Теперь предстоит встреча министра инфраструктуры Польши Дариуша Климчака с представителями от протестующих на польской границе. Отмечается, что стартовая позиция для переговоров неплохая.

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Ране была новость о том, что Соединённые Штаты Америки хотели бы видеть Польшу при премьер-министре Дональде Туске во главе Европейского союза, так как новое правительство способно пойти на сближение с соседями и решить конфликты с украинским и немецким правительствами.