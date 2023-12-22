Об этом сообщил помощник Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

Помощник Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в интервью изданию Rzeczpospolita заявил, что в штатах хотели бы видеть Польшу во главе Европейского союза. Более того, американские власти будут заинтересованы в партнёрстве с поляками вне зависимости от того, кто сидит в Белом доме - добавил он.

Американский чиновник отметил, что целью нового польского правительства как раз таки является укрепление отношений с соседними европейскими державами и наращивание влияния в Европейском союзе. Это, по его словам, вселяет оптимизм, особенность если учесть, что приверженность верховенству закона, свобода слова и права человека - принципы новой правящей коалиции в Польше, которые разделяет американское правительство.

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Джеймс О'Брайенс рассказал, что в Белом доме считают позитивным шагом, если Польша пойдёт на улучшение отношений с Германией и решит все споры с Украиной. Помимо этого штаты хотели бы видеть сотрудничество с Варшавой в энергетической и военной сфере при правительстве премьер-министра страны Дональда Туска, являвшегося бывшим главой Европейского совета и, соответственно, проевропейским чиновником.