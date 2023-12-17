Связано это с возможным изменением акцента внешней политики США на Индо-Тихоокеанский регион

Министр обороны Германии в интервью издания Welt am Sonntag заявил, что у Европы есть 5-8 лет, чтобы заняться собственной оборонной промышленностью и армией, обретя способность самостоятельно противостоять всем поступающим военным угрозам.

По мнению немецкого министра, уже через несколько лет Соединённые Штаты Америки переключат своё внимание на Индо-Тихоокеанский регион, а Европа столкнётся с рисками на фоне сокращения американского военного присутствия. По этой причине европейцы должны наверстать упущенное с точки зрения вооружённых сил.

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Писториус также подчеркнул, что Россия значительно увеличила производство оружия для участия в боевых действиях на украинских территориях. Из-за этого появились дополнительные угрозы для ряда стран, включая Балтию, Грузию и Молдавию

«Мы можем столкнуться с опасностями в конце этого десятилетия. Но к тому времени мы будем к ним готовы», - заключил он.

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Ещё в конце ноября была новость о том, что имеющихся у Германии артиллерийских снарядов калибра 155-мм хватит лишь на дня ведения активных боевых действий, на подобие тех, которые происходят на украинских территориях.