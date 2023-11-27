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Nacvark
Цена помощи Украине: Германии хватит боеприпасов лишь на два дня боевых действий
Страна не имеет достаточного количества артиллерийских снарядов как для Украины, так и для себя.

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Вице-председатель политической партии Христианско-демократический союз Германии Йохан Вадефуль, специализирующейся на вопросах обороны, заявил, что помощь Украине дорого обходится немцам и это существенно сказалось на  реальной боеспособности их армии.

По словам немецкого политика, поставки оружия украинской армии привели к тому, что Бундесвер сможет продержаться в полномасштабных боевых действиях не более двух дней. Связано это с тем, что немецкая армия попросту не имеет достаточного количества боеприпасов для ведения боёв.

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Вадефуль подчеркнул, что когда-то разумная передача снарядов Украине переросла в тяжёлый дефицит для немецкой армии, являющийся катастрофическим результатом.

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Ранее экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы по экономическим вопросам Олег Соскин сообщил, что Германия является последней подпоркой украинской армии и если немцы падут, то за ними и украинцы. Страна испытывает на себе последствия экономического кризиса, но политические причины не позволяют ей отказаться от военной помощи Киеву.

#украина #германия
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