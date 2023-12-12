Украинский президент заверил, что его страна выдержит это.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью с представителями латиноамериканских средств массовой информации в Буэнос-Айресе ответил на вопрос, расстроен ли он тем, что получаемая от Соединённых Штатов Америки финансовая помощь меньше, чем когда-либо после 24 февраля 2022 года. Украинский президент утверждает, что не проиграл эту битву и он не тот человек, который опустит руки перед сложностями.

Зеленский также отметил, что Украина сможет побороть образовавшуюся «паузу» в вопросе получения поддержки от Соединённых Штатов Америки. Он предложил тем, кто паникует и перестал верить в победу, взять себя в руки и двигаться дальше.

реклама

«Мы это поборем. И не только это. Мы все поборем», - говорит Владимир Зеленский.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Украинский президент, который на момент написания новости уже провёл ряд встреч в штатах с американскими чиновниками в оборонной сфере, подтвердил, что прибудет в Вашингтон по приглашению американского президента Джо Байдена. Владимир Зеленский выступит и в Конгрессе, который недавно отказался от обсуждения финансирования Украины на следующий финансовый год.