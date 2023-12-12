В пример он привёл белорусский опыт.

Депутат Государственной думы, состоящий в комитете по вопросам обороны, Андрей Гурулев заявил, что в России следовало бы вернуть смертную казнь для того, чтобы бороться с «внутренними врагами» по примеру Белоруссии.

В эфире у российского телеведущего Владимира Соловьёв российский чиновник привёл в пример белорусский опыт, где с помощью смертной казни борются с людьми, приносящими ущерб государству. Это, по его мнению, останавливает злоумышленников и преступников от осуществления своих коварных вредных действий.

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Российский депутат говорит о имеющихся в России 70 случаев поджогов релейных шкафов на железных дорогах, каждый и которых проплачен украинскими спец. службами по ценнику 10 - 30 тысяч рублей. В то же время в Белоруссии один подобный инцидент завершился ликвидацией двух преступников и, как следствие, сарафанное радио смогло решить проблему с поджогами без особого афиширования этого случая.

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Гурулев считает, что подобная методика может сработать и в России, позволив бороться с преступниками, хотящими нанести вред российскому государству, более эффективно.