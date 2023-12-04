Он считает, что Киев уже находится в критической ситуации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что конфликты развиваются поэтапно и стоит готовится к плохим новостям. Тем не менее Запад должен поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена.

По мнению главы североатлантического альянса, Киев находится в критической ситуации, которая может стать только хуже, если Запад не нарастит поставки оружия. При этом Столтенберг не давал никаких рекомендаций, как и именно вести боевые действия украинской армии, отметив, что принятием сложных оперативных решений должно заниматься украинское командование.

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Ранее Йенс Столтенберг назвал основной задачей НАТО оказывать помощь Украине, при этом не вовлекая страны-участники альянса в прямую конфронтацию с Россией. Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин также недавно говорил, что боевые действия на украинских территориях - вызов для североатлантического альянса и его страна способна оказывать военную помощь как украинцам, так и израильтянам.