Альянс ставит перед собой именно эти две цели как главные.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал об основных задачах, которые ставит североатлантический альянс перед собой. Руководство блока пытается сделать всё, чтобы не допустить перехода российско-украинского конфликта в полномасштабную войну России с НАТО.

По словам главы североатлантического альянса, у НАТО есть две фундаментальные задачи: первая - поддержка Украины, а другая - предотвращение военной эскалации, недопущение превращения конфликта в конфронтацию стран-участников блока с Россией. Второе он объясняет тем, что такой исход принесёт ещё больше страданий, смертей и разрушений.

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Столтенберг добавил, что НАТО не перестаёт направлять чёткий сигнал российским властям о готовности к защите каждого сантиметра территорий стран-участников блока. Именно по этой причине была увеличена численность войск альянс на восточном фланге.

Ранее работавший в администрациях Билла Клинтона и Барака Обамы Роберт Белл заявил, что продолжающийся конфликт на Украине может привести к необходимости НАТО принимать важные стратегические решения, которые будут противоречить интересам России, особенно в области противоракетной обороны.

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