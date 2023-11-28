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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал об основных задачах, которые ставит североатлантический альянс перед собой. Руководство блока пытается сделать всё, чтобы не допустить перехода российско-украинского конфликта в полномасштабную войну России с НАТО.
По словам главы североатлантического альянса, у НАТО есть две фундаментальные задачи: первая - поддержка Украины, а другая - предотвращение военной эскалации, недопущение превращения конфликта в конфронтацию стран-участников блока с Россией. Второе он объясняет тем, что такой исход принесёт ещё больше страданий, смертей и разрушений.
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Столтенберг добавил, что НАТО не перестаёт направлять чёткий сигнал российским властям о готовности к защите каждого сантиметра территорий стран-участников блока. Именно по этой причине была увеличена численность войск альянс на восточном фланге.
Ранее работавший в администрациях Билла Клинтона и Барака Обамы Роберт Белл заявил, что продолжающийся конфликт на Украине может привести к необходимости НАТО принимать важные стратегические решения, которые будут противоречить интересам России, особенно в области противоракетной обороны.