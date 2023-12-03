При этом действия России американские власти расценивают как вызов.

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что американские власти не допустят победы России в боевых действиях на украинских территориях и нацелены продолжать оказывать военную помощь украинской армии, а также помогут Израилю противостоять палестинскому движению ХАМАС в секторе Газа.

Американский министр отметил, что ситуация на украинских территориях - вызов для союзников по НАТО. Однако штаты способны выполнить свои обязательства перед союзниками и будут направлять помощь и Израилю, и Украине - утверждает он.

реклама

В то же время чиновник рассказал о том, как при президентстве Джо Байдена американскому оборонно-промышленному комплексу удалось нарастить производство артиллерийских боеприпасов. Учитывая существенные темпы расходования американских боеприпасов в Украине, Белый дом смог добиться увеличения их производства в четыре раза.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

«Соединённые Штаты Америки - самая могущественная страна на Земле, а американская армия является самой сильной в мире», - заключил Ллойд Остин.