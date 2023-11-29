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Nacvark
Финансирование Украины и Израиля согласуют к Рождеству - спикер Палаты представителей Майкл Джонсон
При этом основным приоритетом теперь является поддержка израильтян.

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После того, как спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Майкл Джонсон из Республиканской партии пришёл на свою должность, он обещал в ближайшее время согласовать военную помощь Израилю. Однако его законопроект не прошёл голосование в Сенате, где преимущественно сидят конгрессмены-демократы, а поддерживать идею финансирования сразу двух конфликтов - палестино-израильского и российско-украинского он не решился.

Тем не менее сейчас Джонсон заявил, что Конгресс сможет одобрить дальнейшую помощь Украине к католическому Рождеству (25 декабря). Он добавил, что конгрессмены понимают необходимость оказания помощи украинцам, хотя главным приоритетом для Вашингтона является поддержка Израиля, а поддержка Украины - «ещё один приоритет»

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Скорее всего, обе партии поняли, что необходимо искать компромисс, иначе без финансов останется и Украина, и Израиль.

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Ранее председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тёрнер сообщал, что Конгресс вряд ли сможет согласовать военную помощь Украине до конца года.

#украина #джонсон
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