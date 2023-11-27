Конгрессмены требуют для начала реформировать пограничную политику.

Внутренний конфликт в Конгрессе Соединённых Штатах Америки о выделении пакета финансирования нужд Украины и Израиля осложняется из-за разногласий по вопросам пограничной политики, сообщает издание Bloomberg. Конгрессмены-республиканцы стремятся связать утверждение военной помощи с жёсткими мерами в этой сфере. По словам Майка Тёрнера, председателя комитета по разведке Палаты представителей Конгресса, в парламенте настаивают на внесении изменений в регулирование пограничного режима страны.

Белый дом запросил четыре миллиарда долларов чрезвычайного финансирования для увеличения ресурсов на границе и противодействия наркотрафику. Однако Тёрнер отмечает, что консерваторы выражают недовольство отсутствием необходимых изменений в предложении, особенно в области пограничной политики. По этой причине помощь украинской армии вряд ли выйдет согласовать до конца года - считает политик.

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Сенатор Том Коттон, выступая на Fox News Sunday, подчёркивает, что консерваторов беспокоят изменения в системе предоставления убежища и условно-досрочного освобождения. Он утверждает, что для обеспечения дополнительной помощи Украине необходимы существенные изменения в пограничной политике. Кроме того, Коттон указал на то, что обсуждаются значительные реформы в этой области взамен за увеличение финансирования.

Эти споры внутри страны создают трудности для рассмотрения выделения средств на помощь Украине и Израилю до конца текущего года, подтверждая значительные разногласия между партиями в отношении пограничной политики, которые необходимо преодолеть для достижения согласия и утверждения финансирования иностранных государств.

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