Связано это с передислокацией кораблей-ракетоносцев.

Министерство обороны Великобритании опубликовало в своём аккаунте социальной сети X (бывший Twitter) данные разведки за 25 ноября, где рассказывается о имеющихся проблемах с запуском Россией крылатых ракет морского базирования «Калибр»

Связано это с тем, что традиционно Черноморский флот проводил перезарядку в Севастополе, откуда и запускал ракеты по украинским территориям. Однако после того, как украинские силы атаковали дальним оружием российские порты, в командовании решили найти альтернативу Крыму и ей стал Новороссийск.

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Однако британская разведка отмечает, что это потребовало перебазирования кораблей-ракетоносцев, за которым стоят логистические проблемы в Новороссийске. В ведомстве предполагают, что российский флот работает над ускорением решения подобных проблем к зимнему периоду, чтобы иметь возможность наносить атаки по Украине. Способность Черноморского флота использовать свою базу в Новороссийске для перезарядки кораблей этими крылатыми ракетами станет важным фактором оперативной эффективности флота - подчёркивают в Министерстве обороны Великобритании.

Стоит отметить, что в последнее время российская армия стала реже применять ракеты «Калибр» для ударов по украинским территориям.

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