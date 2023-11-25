Вступление

Некоторое время назад Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины в статье The Economist признал, что ситуация в зоне боевых действия достаточно сложная: российская армия имеет превосходство в воздухе, а положение дел всё больше напоминает позиционную борьбу. Тогда речь шла о битве на истощение, когда ни одна из сторон не может существенно изменить свои позиции.

Слова украинского генерала вызвали недовольство среди украинского истеблишмента, который был вынужден оправдываться как перед украинцами, так и перед западными партнёрами. Президент Украины Владимир Зеленский отверг патовость ситуации, хотя превосходство россиян в небе он всё же признал. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква рассказал о звонках с Запада, где чиновники недоумевали, что им говорить своим лидерам после слов Залужного про тупик в наступлении.

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Ряд западных экспертов, посетивших Украину, поделилось своим виденьем ситуации в зоне боевых действий. Среди них Майкл Кофман (Фонд Карнеги за международный мир), Роб ли (старший научный сотрудник Института исследований внешней политики США), Конрад Музыка (независимый военный аналитик и директор Rochan Consulting), а также Франц-Стефан Геди (старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне)

Перспективы украинского контрнаступления и большого прорыва на поле боя

Аналитики в основном сводятся к тому, что текущий этап военного противостояния всё больше напоминает позиционную борьбу. Украинское контрнаступление, начатое летом на юге Украины, по большей степени уже завершилось. В результате наступления украинской армии удалось прорвать некоторые хорошо укреплённые российские оборонные линии, взять под контроль несколько населённых пунктов, но говорить о существенном успехе не приходится - Украина не смогла приблизиться к берегам Азовского моря, чтобы разорвать сухопутный коридор российской армии в Крым.

«Украинский наступательный потенциал по большей степени исчерпан. Речь идёт про артиллерию и людской ресурс», - Конрад Музыка в эфире TOK FM.

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Майкл Кофман резюмирует, что при текущем уровне боевых действий каждый клочок земли получил своё имя. Если раньше экспертам приходилось высчитывать прогресс в километрах или хотя бы сотнях метров, то сейчас он считается в посадках. Он уверен, что при таком раскладе в ближайшем будущем нет смысла говорить о существенном прорыве одной из сторон.

Американский аналитик Роб Ли уверен, что ситуация не настолько патовая, как говорил Валерий Залужный, но прогресса наступления, исчисляемого в ста метрах в день недостаточно, чтобы говорить о каком-то прорыве со стороны Украины. В то же время Россия активизировала наступательные операции на Авдеевской и Купянском направлении, а в Бахмуте обе стороны по очереди пытаются наступать.

Почему контрнаступление провалилось - мнение экспертов

Мнение экспертов о результатах летнего контрнаступления сводятся к тому, что личный состав украинской армии получил существенные потери, при этом они могли быть ещё больше, если бы командование страны следовало рекомендациям Запада по проведению «мясных штурмов»

Франц-Стефан Геди в подкасте War On The Rocks указывает на высокий моральный дух украинских военных, который никак не покрывает общую утомляемость войска, не имеющего стабильной ротации. Это привело к потерям, когда некоторые бригады порой приходилось укомплектовать буквально с нуля, особенно когда речь про механизированную технику - говорит военный эксперт Музыка в интервью TOK FM.

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Конрад Музыка считает, что одна из основных ошибок украинского командования - тактика ведения боя. Украинские военные пытались наступать небольшими группами для минимизации потерь, но это не приносило никаких результатов. Польский эксперт не понимает, как украинское военно-политическое руководство ставило перед собой дойти до Крыма или Токмака, используя лишь небольшие объединения. Опять-таки речь, что для большого прогресса нужны большие наступательные операции. Можно добавить, что если бы украинцы прибегли к тактике массированного штурма, то в случае его неудачи, контрнаступление могло остановиться ещё в самом начале из-за отсутствия личного состава для проведения дальнейших операций.

Можно вспомнить, что первая попытка прорыва украинской армии в Запорожской области как раз таки происходила по тактике, которой Украину обучали западные специалисты. Однако все помнят видео, когда столкнувшаяся техника с эшелонированной и заминированной оборонной линией россиян, подкреплённой постоянным давлением артиллерии, попросту была уничтожена. Как раз таки после этого украинское командование решило перейти к тактике использования небольших групп, что хоть и не изменило ситуацию существенно, но принесло Украине небольшие территориальные приобретения с не таким большим числом потерь.

Роль FPV-дронах в боевых действиях

Эксперты сходятся во мнении, что одним из главных факторов, препятствующим обеим сторонам конфликта достичь прорыва - массовое использование в боевых действиях дешёвых ударных FPV-дронов, способных транслировать изображение на очки оператора.

Роб Ли подчёркивает, что роль FPV-дронов особенно выросла во время контрнаступления, когда российская армия получила достаточное количество таких аппаратов. Украина также активно использует дроны, но сейчас у россиян их куда больше, что позволяет применять беспилотники против отдельных групп украинских военных.

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Кофман считает, что если на первых этапах украинского контрнаступления важную роль отыгрывали минные поля, то сейчас на первый план выходят беспилотники, осуществляющие как наблюдательные, так и ударные функции.

Конрад Музыка рассказывает о случае, свидетелем которого он стал во время своего визита в зону боевых действий: украинский наблюдательный дрон выявил группу российских военных, через полминуты по позиции были нанесены удары с миномётов, а через четыре минуты проведён обстрел кассетными боеприпасами. Благодаря дронам бой удалось завершить меньше чем за пять минут.

Майкл Кофман резюмирует, что применение дронов усложнило ведение боевых действий для обеих сторон: денная передислокация транспорта возле линии боевого соприкосновения остановилась, бои проходят преимущественно рано утром, вечером и ночью.

Что могло бы изменить ситуацию

Западные аналитики не пытаются прогнозировать, каким образом боевые действия будут развиваться в ближайшее время, но остаются уверены, что позиционная борьба продолжится зимой и осенью. При этом Украина не прекратит давление на российскую армию, а Россия не перестанет пытаться перехватить инициативу для собственных наступательных операций.

Традиционные виды оружия, такие как бронетехника и артиллерия, остаются основным фактором, влияющим на возможности армии. Благодаря артиллерийским залпам наносятся удары по позициям противника, выявленные FPV-дронами, а бронетехника позволяет проводить наступательные операции эвакуировать раненых с поля боя.

Очевидно, что запуск массового производства необходимой техники мог бы сыграть на пользу Украине, но её возможности ограничены, в отличие от России, продолжающей наращивание вооружения, хотя и с опозданием. Российская армия по-прежнему имеют превосходство в артиллерии, а сокращение военной помощи Соединёнными Штатами Америки и малозначимая поддержка от Европейского союза никак положительно не сказывается на способности Украины противостоять этому.

Повлиять на ситуацию в зоне боевых действий могли бы новые средства радиоэлектронной борьбы - считает Роб Ли. Это позволило бы глушить работу беспилотников и создавать «пузыри безопасности» для тяжёлой техники. При этом появление подобной аппаратуры у украинцев вряд ли возможно, учитывая, что украинские власти сами неоднократно признавали устарелость своих средств радиоэлектронной борьбы. Как раз таки по этой причине украинской армии приходится использовать технику для отражения вражеских атак дронами, когда украинские беспилотники, проникающие на российские территории, попросту отключаются.

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Франц-Стефан Геди заключает, что предсказывать, как именно будут развиваться боевые действия, очень сложно, ведь ещё три месяца назад мы видели совсем иную тактику. Стороны быстро адаптируются к происходящему. Неизменным остаётся лишь характер конфликта, выражаемый битвой на истощение.