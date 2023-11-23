Начнётся оно уже на этой неделе - в четверг.

Недавно была новость о том, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Соединённых Штатов Америки, Катара и Египта смогли достичь договорённостей по поводу обмена пленными, в рамках которого предусмотрено временное перемирие. Соответствующее решение уже оглашено палестинскими силами.

Предполагается, что в рамках обменного процесса, в ходе которого освободят 50 израильских женщин и детей (до 19 лет) взамен на 150 палестинских заключённых, в секторе Газе будет действовать четырёхдневное перемирие. Израильская сторона также будет обязана прекратить свои полёты над южной частью сектора Газа и пропустить гуманитарную помощь во все районы города. Израильские военные не смогут арестовывать палестинцев.

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Сам режим прекращения огня может начаться уже в четверг в 6:30 по ближневосточному времени и продлится четыре дня, если стороны будут выполнять все условия. Израильская армия будет ежедневно продлевать перемирие на сутки после каждого освобождения 10 пленников.

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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение о четырёхдневном перемирии «тяжёлым, но верным»