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Nacvark
Израиль заключил сделку с ХАМАС: 50 израильтян в обмен на четырёхдневный мир и 150 - 300 палестинцев
Информация подтверждена обеими сторонами.

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На текущей и прошлой неделе стороны палестино-израильского конфликта обсуждали возможность обмена израильских пленников на заключённых палестинцев с заключением четырёхдневное перемирие. Последнее условие в ХАМАС объясняли тем, что пленные евреи находятся в распоряжении разных формирований и чтобы найти их расположение, необходимо временно прекратить огонь в секторе Газа.

По информации иностранных средств массовой информации, в израильском правительстве одобрили подобную сделку, а палестинские силы подтвердили это. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также прокомментировал соглашение, назвав его «тяжёлым, но верным»

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Предполагается, что ХАМАС отпустит по меньшей мере 50 пленников (женщин и детей) в обмен на 150 - 300 палестинских заключённых. Такой «обменный курс» вполне устраивает израильское командование, однако необходимость прекратить огонь в Газе вызывает настороженность, ведь за это время палестинцы смогут перегруппироваться. Известно, что в согласовании условий обмена пленными принимали участие третьи лица - Соединённые Штаты Америки, Катар и Египет.

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Нетаньяху также подчеркнул, что возвращение пленников остаётся приоритетом для Израиля: «Мы не успокоимся, пока все не вернутся. У войны есть этапы, и возвращение заложников будет поэтапным»

#хамас #сектор газа
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