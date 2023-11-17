Бизнес-терминология оказалась не под силу американскому президенту.

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден, выступая на форуме бизнес-лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско не смог прочитать слово по телесуфлёру, переведя ситуацию в шутку.

Изначально американский президент придержал паузу между словами своей речи, прищурился в сторону телесуфлёра, а после выдал следующее: «Я не смогу это правильно произнести... Даже пытаться не буду», затем наклонился к микрофону на трибуне и выдал не самый мотивирующий лозунг: «Лучше не пытаться и не ошибиться, чем попытаться и совершить ошибку»

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Публика рассмеялась со слов американского политика, который в очередной раз выкрутился с неловкой ситуации, сведя её к шутке.

«В этом мире. В этом всемирно известном центре инноваций. Лидирующие технические компании... Такие как... Я не смогу это правильно произнести. Даже пытаться не буду... Лучше не пытаться и не ошибиться, чем попытаться и совершить ошибку. В общем, маленькие и средние бизнес-стартапы прорываются в мир», - заключил американский президент.

Впрочем, это не первая ситуация, когда лидер крупного государства не может произнести свою речь чётко по заготовленному тексту. Так, например, недавно российский президент Владимир Путин в четвёртый раз не смог выговорить имя президента Казахстана Касыма-Жомарта Кемелевича Токаева, назвав его Камилем Жомартовичем, предварительно придержав непродолжительную паузу, видимо пытаясь не допустить ошибку.

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Ранее американский президент Джо Байден во время своей речи услышал грохот падения и уточнил, всё ли нормально у человека, так как не хочет, чтобы пресса потом писала, что это он упал во время мероприятия. Ситуация вызвала смех публики, а нарочное рукопожатие невидимому собеседнику ещё больше подняло настроение гостей мероприятия.