Американский президент решил удариться в самоиронию, ведь неоднократно падал или спотыкался на политических мероприятиях.

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден неоднократно падал и спотыкался во время политических мероприятий, чем вызывал как смех, так и недовольства у американцев, которые начали сомневаться в способностях политика в столь пожилом возрасте (80 лет) исполнять президентские обязанности. Проведённый в начале мая опрос Washington Post - ABC News показал, что 6 из 10 американских респондентов считают физическое и психическое здоровье Байдена недостаточным для исполнения должностных обязанностей перед американским народом.

На своём выступлении американский президент услышал грохот, похожий на звук от падения человека. Байден взял небольшую паузу, после чего обратился к участнику мероприятия со словами: «С Вами всё хорошо?»

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Американский политик с улыбкой на лице объяснил свои волнения по поводу состояния упавшего: «Я хочу, чтобы пресса знала, что это был не я», тем самым вызвав смех в зале. Смех публики он подогрел внезапным поворотом в сторону с протягиванием рук в пустоту, что как бы намекало на инциденты с попытками политика пожать руку невидимому собеседнику.

В Белом доме дали официальный комментарий по ситуации и связали звук с тем, что кто-то споткнулся о порог зала.

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В июне Джо Байден упал на сцене во время выпуска курсантов Военно-воздушной академии. Причиной падения был мешок с песком, о который споткнулся американский президент.