В блоке отметили имеющиеся проблемы на территории государства талибов.

После того, как 30 августа 2022 года американский президент Джо Байден завершил операцию «Страж свободы», тем самым выведя армию Соединённых Штатов Америки с территории Афганистана, в ближайшие сутки ультрарелигиозная организация «Талибан»* смогла захватить власть в стране. При этом новые афганские власти пытаются легитимизировать своё положение, выходя на контакт с другими государствами, в том числе Россией.

Начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что блок предпринимает меры по купированию террористической угрозы с территории Афганистана. Он утверждает, что в стране хоть и нет выплескивающейся проблемы по военной безопасности или военной опасности, однако сегодняшнее руководство страны не в полной мере владеет или контролирует ситуацию на территории государства, в том числе на севере.

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Проблема наркотрафика с территорий Афганистана на российский рынок наркотиков по-прежнему остаётся актуальна. При этом Анатолий Сидоров уверен, что настанет время, когда эта тема будет снята с повестки дня.

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*Признана террористической организацией в России, однако имеет установленные с российским государством дипломатические отношения и аккредитованного дипломата правительства.