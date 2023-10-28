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Nacvark
Новый спикер Конгресса США: Путин не должен победить, это подтолкнёт Китай сделать шаг на Тайвань
Конгрессмен не верит, что всё закончится одной Украиной.

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Новоизбранный спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Майк Джонсон пользуется популярностью среди правых республиканцев, является сторонником бывшего американского президента Дональда Трампа. Он также голосовал против всех инициатив в поддержку Украины, однако сделал важное заявление в интервью Fox News.

Джонсон в беседе с американским изданием сказал, что российский президент Владимир Путин не должен победить в боевых действиях на украинских территориях. Он считает, что это может подтолкнуть Китай к проведению аналогичной операции по отношению к Тайваню, который поддерживается американцами. Более того, американский чиновник не считает, что все беды закончатся одной Украиной. Таким образом он выразил некие слова поддержки в сторону украинцев, хотя и напрямую завязанные на американских интересах, в частности Республиканской партии, члены которой видят главную угрозу именно в китайцах.

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Несмотря на вышесказанное, Майк Джонсон подчеркнул, что именно Конгресс несёт ответственность за финансовые вопросы, а Белый дом должен отчитаться за всю поддержку, предоставленную украинской армии. Он также считает недопустимым объединение помощи Украине и Израилю в один пакет финансирования.

#украина #сша #джонсон
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