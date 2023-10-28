Конгрессмен не верит, что всё закончится одной Украиной.

Новоизбранный спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Майк Джонсон пользуется популярностью среди правых республиканцев, является сторонником бывшего американского президента Дональда Трампа. Он также голосовал против всех инициатив в поддержку Украины, однако сделал важное заявление в интервью Fox News.

Джонсон в беседе с американским изданием сказал, что российский президент Владимир Путин не должен победить в боевых действиях на украинских территориях. Он считает, что это может подтолкнуть Китай к проведению аналогичной операции по отношению к Тайваню, который поддерживается американцами. Более того, американский чиновник не считает, что все беды закончатся одной Украиной. Таким образом он выразил некие слова поддержки в сторону украинцев, хотя и напрямую завязанные на американских интересах, в частности Республиканской партии, члены которой видят главную угрозу именно в китайцах.

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Несмотря на вышесказанное, Майк Джонсон подчеркнул, что именно Конгресс несёт ответственность за финансовые вопросы, а Белый дом должен отчитаться за всю поддержку, предоставленную украинской армии. Он также считает недопустимым объединение помощи Украине и Израилю в один пакет финансирования.