Российский президент подчеркнул, что речь не об оружии для военных.

Российский президент Владимир Путин на оперативном совещании Совета безопасности России заявил, что необходимо подумать, как в Россию попадает незаконное оружие и боеприпасы с украинских территорий. Он отметил, что вооружение попадает не в войска, а именно на российские территории, то есть речь о незаконном обороте оружия.

Путин призвал проверить все каналы поставок, посмотреть на организацию мер ведомственного контроля и предусмотреть всё, что необходимо сделать дополнительное для усовершенствования нормативно-правовой базы. Он настаивает на том, что этот вопрос является крайне важным, а особенно в текущих условиях, в которых живёт страна.

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На совещании с докладами по этой теме выступил Министр внутренних дел Владимир Колокольцев и директор Федеральной службы войск национальной гвардии («Росгвардия») Виктор Золотов. Российский президент также призвал всех принимающих участие в совещании включиться в обсуждении данного вопроса.

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Буквально неделю назад Федеральная служба безопасности России отчиталась об обнаружении 42 подпольных оружейных мастерских, в ходе обыска которых изъято 352 единиц огнестрельного оружия: 120 пистолетов и револьверов, 105 винтовок, 67 автоматов, 42 гранатомёта, 12 пистолет-пулемётов, 6 пулемётов.