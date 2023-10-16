Война на Ближнем Востоке - Предисловие

Десятилетия накала конфликта между Израилем и Палестиной, которые пережили не одни боевые действия, привели Ближний Восток к возобновлению войны между государствами. Связано это с вторжением ХАМАС на израильские территории 7 октября, в результате чего Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в максимальный краткие сроки вытеснила со своих земель палестинцев, после чего перешла в режим наступления, нанося ежедневные смертоносные авиационные бомбардировки по сектору Газа.

Израильские власти поставили чёткую для себя цель - положить конец конфликту, сместив правящей в стране режим ХАМАС со всех военных и политических постов в Палестине.

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ХАМАС(«Харакат аль-Мукавама аль-Исламия» или «Исламское движение сопротивления») - палестинское суннитское движение и политическая партия, контролирующая сектор Газа и имеющая военное крыло - бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам», которые принимают участие в боевых действиях с израильской армией.

Для достижения поставленных военно-политическим руководством Израиля целей, необходимо проведение наземной операции, в результате которой израильские силы смогут установить временный контроль над палестинскими территориями и ликвидировать все ячейки ХАМАС. Ожидалось, что операция начнётся уже на этих выходных, но по данным The New York Times, наступление перенесено из-за плохих погодных условий, которые усложнят работу операторов беспилотных летательных аппаратов и пилотов, выполняющих важную функцию - воздушную поддержку сухопутных сил.

В связи с тем, что возникает риск развёртывания полномасштабных боевых действий в Газе, где на небольшом клочке земли живёт двухмиллионное население, несомненно военная поддержка Соединённых Штатов Америки, являющихся гарантом безопасности Израиля, будет являться одним из условий успешности наземной операции ЦАХАЛ. Однако штаты итак уже поддерживают одну страну в её сопротивлении, а месяцы боевых действий нанесли существенный удар по запасам Запада.

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По состоянию на 2020 год, в секторе Газа население доходило до 2,048 миллионов человек. Отсюда можно вычесть число уже погибших в результате палестино-израильского конфликта, а также тех, кто покинул регион в связи с боевыми действиями и гуманитарным кризисом.

Имеются риски того, что военная поддержка Украины может ослабнуть на фоне продолжающихся боевых действий на украинских территориях. Этот фактор ранее признал Президент Украины Владимир Зеленский, который хоть не назвал конкретные последствия ситуации, но считает, что они обязательно будут. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов тоже выразил свою обеспокоенность по ситуации, ведь если наземная операция израильских сил ограничится несколькими неделями - ничего страшного не произойдёт, но её затягивание обернётся уже совсем другим исходом.





Война на Ближнем Востоке - Военный потенциал Израиля или почему без США израильтяне обречены на провал

Годами израильская армия позиционировалась как одна из сильнейших в мире, но по факту всё оказалось не совсем так. Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский указывает на то, что гордость израильского бронетанкового производства - танк Merkava показал себя в реальных боевых действиях плохо, ведь израильские танки без особых трудностей уничтожались палестинцами. Что уже говорить, если израильтяне зайдут на танках в Газу, где их будут ждать преграды в виде руин от зданий и возможные засады со стороны палестинцев. Подбитый израильский танк «Меркава Mk.4»Противовоздушная оборона страны напрямую зависит от системы «Железный купол», которая используется для уничтожения палестинских ракет. Нюанс в том, что палестинские ракеты не представляют из себя что-то высокотехнологичное, арабы делали и делают их в кустарных условиях в большом количестве. Для защиты неба нужны боеприпасы, а основным их производителем являются Соединённые Штаты Америки. Тут опять-таки всё упирается в возможности штатов, ведь израильские запасы при продолжающихся обстрелах рано или поздно истекут, а без помощи американцев израильские военные попросту не смогут противостоять палестинской угрозе в небе. Не стоит забывать и тот факт, что американские власти поставляют оружие не из своих запасов, а закупая его у компаний, что требует денег. ПРО «Железный купол»

Стоит отметить, что система противоракетной обороны «Железный купол» в применении против Палестины сама по себе невыгодна. Противоракеты системы стоили в 2012 году около 30 - 40 тысяч долларов, в 2014 году 20 тысяч долларов, в других источниках указывают на стоимость сбития одной палестинской ракеты в 50 - 100 тысяч долларов. В любом случае, ни одна из палестинских ракет, корпус которых состоит из водопроводных труб, не стоит и близко этих денег. Палестинцы в любом случае своими ракетами наносят израильтянам более существенный финансовый ущерб.

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Немаловажным фактором является артиллерия, которая в израильской армии использует 155-мм калибр. Именно этот калибр является стандартом для НАТО и именно его использует Украина в боевых действиях. Известно, что украинцы тратят в день 10 - 15 тысяч артиллерийских снарядов, а запасы стран-участников североатлантического альянса в плане артиллерийских боеприпасов уже исчерпаны. Украинские союзники за это время успели нарастить производство артиллерийских снарядов, которые в первую очередь уходят украинцам, а уже потом на пополнение собственных запасов. Если возникнет необходимость поставлять снаряды и израильской армии, то обе ранее перечисленных задач наращивания производства будут затруднены. Впрочем, пока наземная операция не начата, говорить об артиллерии рано, ведь сейчас израильская армия отдаёт приоритет воздушным атакам и расходует ракеты, в том числе американские Joint Direct Attack Munition (JDAM), которые применяются Вооружёнными силами Украины с весны этого года. Последствия авиационных бомбардировок сектора Газа силами ЦАХАЛИван Киричевский указывает на использование Военно-воздушными силами Израиля американских истребителей F-16, обещанных Украине. Говорить о проблемах в поставках украинцам самолётов не приходится, но есть другой момент: если наземная операция войдёт в затяжной формат, то возникнет необходимость поставлять комплектующие к истребителям, а они в будущем будут востребованы украинцами в том числе.

Не стоит забывать и о том, что Израиль мобилизовал порядка 300 тысяч резервистов, которых необходимо снабдить и вооружить по всем стандартам израильской армии. Вполне вероятно, что в этом вопросе необходима будет помощь американцев.

Война на Ближнем Востоке - Возможности военной поддержки США и риски для Украины

Бывший украинский посол в Соединённых Штатах Америки Валерий Чалый признаёт, что номенклатура вооружений, которая необходима Украине и Израилю пересекаются в определённых моментах. Особенно это затрагивает «умные бомбы», средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Дипломат полагает, что в краткосрочной перспективе это никак не отразится на возможностях американцев помогать обеим сторонам, но если конфликт затянется, то положение дел изменится не в пользу украинцев.

В любом случае, конкретные возможности по финансовой помощи иностранным государствам зависит от Конгресса, который должен утвердить государственный бюджет страны на следующий финансовый год. Всё это усложняет и тот факт, что Палата представителей до сих пор не избрала своего спикера и фактически заблокирована.

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Министр Армии Соединённых Штатов Америки Кристин Вормут видит необходимость в том, чтобы нарастить производство боеприпасов и помогать и Израилю, и Украине. Тем не менее, для этого нужно дополнительное финансирование. Издание The Washington Post ранее сообщало, что, по их данным, в Белом доме хотят пойти на одну «хитрость»: затребовать выделение денег на финансовую помощь израильтянам и украинцам в рамках одной программы. Проще говоря, американское правительство получит энную сумму денег, которую будет делить между Израилем и Украиной пропорционально их нуждам.

Вся коварность такого шага в том, что не все республиканцы поддерживают Украину, но большая их часть готова помогать Израилю. Они проголосуют за объединённый пакет помощи, чтобы помочь израильскому государству, и заодно часть выделенных средств уйдёт на финансирование украинской армии. Конечно, такую уловку не очень оценят в Республиканской партии, ведь справедливость распределения средств встанет под вопросом. Израильские власти, как и украинские, также не оценят, если одной из сторон будет доставаться больше помощи: финансирование ведь одно на двоих.

Окончательное решение по поддержке двух стран зависит от Конгресса. Штаты в состоянии выделить ещё 100 миллиардов долларов, которые уйдут на покрытие военных расходов Израиля и Украины, но одобрят ли такой шаг республиканцы. Очевидно, что на поддержку израильской армии необходимо меньше ресурсов, нежели на украинскую армию, но если конфликт разрастётся до больших масштабов - ситуация кардинально изменится. Основной вопрос заключается в том, насколько военно-промышленный комплекс готов взять на себя обязанности по производству дефицитных артиллерийских снарядов и средств противовоздушной обороны. Особенно, если речь о длительном конфликте.

Война на Ближнем Востоке - Позиция США

В Белом доме неоднократно звучали заявления о том, что Соединённые Штаты Америки имеют достаточно ресурсов для оказания военной помощи сразу двум странам. Подобное заявление звучало от Советника американского президента по вопросам национальной безопасности. Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин несколько дней назад и вовсе заявил, что американское государство достаточно влиятельно, чтобы взять на себя военную поддержку Израиля и Украины одновременно.

Главным вопросом остаётся солидарны ли с позицией американского правительства в Конгрессе, который при принятии государственного бюджета на следующий финансовый год закрепит, брать на себя такие обязательства или пойти в ущерб одной из стран. Если американский парламент прибегнет ко второму варианту, то под сомнение поставят военную помощь именно Украине, ведь конфликт длится уже долгое время, его масштабы крупнее палестино-израильского, а провал контрнаступления, коррупция в оборонном ведомстве и другие факторы настораживают американский народ и республиканцев от дальнейшей поддержки украинцев.

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Всё описанное в этой статье может быть в разы осложнено, если в войну с Израилем вступится Иран. В таком случае израильтяне станут участниками многолетней войны, требующей больших ресурсов. В штатах это понимают и поэтому уже передислоцировали свою авианосную группу в Средиземном море ближе к берегам Израиля, чтобы избежать возможной эскалации.