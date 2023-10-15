Это усложнит работу пилотов и операторов БПЛА.

Издание The New York Times, ссылаясь на источники в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает, что военно-политическое руководство израильского государства приняло решение сдвинуть наземную операцию на несколько дней из-за плохих погодных условий.

Объясняется это тем, что облачная погода затруднит работу израильских пилотов и операторов беспилотных летательных аппаратов по обеспечению воздушной поддержки сухопутных сил.

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Журналисты издания отмечают, что наступление израильской армии на Газу будет означать ведение боевых действий на небольшой густонаселённой территории, пострадавшей от массовых авиационных бомбардировок. Это несомненно может усложнить передвижение бронетехники, которую к тому же могут осаживать палестинские силы в городских условиях. The New York Times характеризуют наземную операцию как «пучину кровавых городских боев в течение нескольких месяцев»

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Ранее в Израиле назвали главную цель наземной операции в секторе Газа - ликвидация ХАМАС и военного, политического руководства страны. На вопрос, будет ли территория оккупирована Израилем, израильский чиновник решил не отвечать.

