Он надеется, что американцы продолжат помогать его стране

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью France 2 заявил, что допускает падение внимания международного сообщества к Украине из-за начавшейся войны в Израиле, которая может перерасти в более массовый конфликт

По словам украинского президента, такой исход действительно будет иметь последствия. Какие именно - он не уточнил. При этом Зеленский осознаёт, что если помощь Украине прервётся, то время будет играть на пользу России. Он выразил надежду, что американские власти продолжат помогать украинской армии.

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Примечательно, что тезис «время не на нашей стороне» звучал от американских чиновников и до этого. Тогда была речь о контрнаступлении, которое через 5 - 6 недель может полностью прерваться из-за невозможности наступать в холодную погоду на бронетехнике. При таких обстоятельствах украинцы смогут лишь стоять в обороне, в то время как российская армия будет собирать ударный кулак для своих наступательных операций.

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Ранее Президент Польши Анджей Дуда выражал мнение, что палестино-израильский конфликт может сыграть на руку России, так как отвлечёт внимание международного сообщества от боевых действий на украинских территориях.