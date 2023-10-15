Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, то украинцы будут не одни, кому нужна крупная помощь.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что если война в Израиле разрастётся до больших масштабов, то могут возникнуть определённые проблемы с поставками вооружения Украине. Если же конфликт ограничится несколькими неделями, то волноваться не о чём. Он отметил, что это его субъективное мнение.

По словам главы украинской разведки, если всё же Израиль войдёт в длительную фазу боевых действий, то мир столкнётся с необходимостью поставлять оружие не только в Украину, но и в израильское государство, где нужно будет оружие и боеприпасы. Особый спрос для израильской армии - боеприпасы, особенно ракет для противоракетной системы «Железный купол»

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Стоит отметить, что Израиль так не нуждается в бронетехнике и артиллерийских системах, как Украина, так как масштабы их войны ограничиваются пока что лишь взаимными бомбардировками и небольшими конфронтациями на суше.

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Ранее Президент Украины Владимир Зеленский признал, что война в Израиле будет иметь последствия для Украины, так как Соединённые Штаты Америки будут вынуждены помогать теперь не только украинцам, но и израильтянам. В то же время в Пентагоне пытаются заверить, что американское государство достаточно влиятельно, что помогать сразу двум странам в их конфликтах.