Американские власти отвергают опасения, что помощь израильтянам отменит поддержку украинцев.

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты Америки - самая влиятельная страна, ресурсов которой хватит для поддержки как израильского государства, так и украинского.

По словам американского министра, штаты по-прежнему могут полностью проецировать силу, соблюдая возложенные на себя обязательства и направляя необходимое вооружение сразу на несколько полей боевых действий. Ллойд Остин утверждает, что американцы продолжат поддерживать и Израиль, и Украину.

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Стоит напомнить, что ранее в Конгресс был внесён законопроект о предоставлении Израилю двух миллиардов долларов для систем противовоздушной обороны. Американское правительство поставляет израильской армии боеприпасы для системы «Железный купол», которая ежедневно истощается в ходе палестинских ракетных атак.

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В то же время Украина пока что не получает новое финансирование, а оставшихся денег хватит ещё на полтора - два месяца. Дальнейшая поддержка украинцев зависит от того, какое решение примет американский парламент в ходе распределения государственного бюджета.