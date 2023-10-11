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Nacvark
ЦАХАЛ переходит в полноценное наступление против сектора Газа
Минобороны Израиля уже пообещал не привлекать израильских военных к ответственности за преступления.

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Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) переходит к полноценному наступлению против сектора Газа. Он добавил, что сняты все ограничения, а израильская армия восстановила контроль над своими территориями.

Издание The Times of Israel также сообщает, что в Израиль готовится к многомесячной наземной кампании в секторе Газа, о чём известно египетским властям. Соответствующий сигнал был передан из Иерусалима в Каир, говорит неназванный египетский чиновник.

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Примечательно, что Соединённые Штаты Америки уже сообщали о планах разместить свои войска на израильских территориях, чтобы не допустить расширение ареала боевых действий. В то же время ХАМАС пообещал наносить удары по американским военным базам, если американцы вмешаются в конфликт, что несомненно перейдёт к действиям против Газы со стороны американской армии.

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Ранее Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что израильские военнослужащие не будут привлекаться к ответственности, а в стране не создают военные суды. По сути армия может совершать военные преступления.

#израиль #палестина #хамас #цахал #газа
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